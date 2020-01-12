خسائر بالملايين في طائرات الاحتلال جراء السيول

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الأحد، أن السيول في الجنوب غمرت أحد المطارات العسكرية وتسببت بأضرار بالغة لعدد من الطائرات قُدرت بعشرات الملايين.

وأوضح الاعلام العبري تحت بند سمح بالنشر، أن السيول تسببت بخسائر تقدر بالملايين، إضافة إلى أضرار في الطائرات الحربية، بسبب مياه الأمطار.

وحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فقد تدفقت مياه الفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة يوم الخميس الماضي، أدت الى غمر المخابئ الأرضية للطائرات الحربية وأدت لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن مستوى مياه الأمطار داخل الموقع وصل بمتر ونصف.

ويقوم سلاح الجو التابع للاحتلال بفحص أسباب عدم جهوزية الموقع لحالات الطوارئ، مثل المنخفضات الجوية القوية، ولماذا لم يتم انقاذ الطائرات منذ بداية الفيضانات.