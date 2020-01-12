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"اسرائيل" تتوقع رد ايراني على مشاركتها في اغتيال قاسم سليماني

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:42 - 12 يناير 2020
ايران و اسرائيل ايران و اسرائيل
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ذكرت مصادر عبرية اليوم الأحد أن التقارير التي أوردتها الشبكات الأمريكية حول تورط "إسرائيل" في نقل معلومات أدت لاغتيال قاسم سليماني، قد تؤدي إلى هجوم إيراني على أهداف "اسرائيلية".

 و قال المحلل العسكري للقناة العبرية الـ 12، روني دانييل أن ربط "إسرائيل" باغتيال سليماني قد يؤدي إلى هجوم إيراني، وهذا أمر سلبي.

 و تابع  دانييل قائلاً: "أن الإيجابي في هذ الأمر، هو إظهار قوة إسرائيل استخباراتيا، ويوضح للإيرانيين أنه لا يمكنهم فعل ما يريدون في الشرق الأوسط وأن أفعالها لها عواقب، وأنهم أكثر عرضة للخطر".

و لفت المحلل "الاسرائيلي" الى أن دولًا عظمى باتت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية المتقدمة.

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