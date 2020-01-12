"اسرائيل" تتوقع رد ايراني على مشاركتها في اغتيال قاسم سليماني

ذكرت مصادر عبرية اليوم الأحد أن التقارير التي أوردتها الشبكات الأمريكية حول تورط "إسرائيل" في نقل معلومات أدت لاغتيال قاسم سليماني، قد تؤدي إلى هجوم إيراني على أهداف "اسرائيلية".

و قال المحلل العسكري للقناة العبرية الـ 12، روني دانييل أن ربط "إسرائيل" باغتيال سليماني قد يؤدي إلى هجوم إيراني، وهذا أمر سلبي.

و تابع دانييل قائلاً: "أن الإيجابي في هذ الأمر، هو إظهار قوة إسرائيل استخباراتيا، ويوضح للإيرانيين أنه لا يمكنهم فعل ما يريدون في الشرق الأوسط وأن أفعالها لها عواقب، وأنهم أكثر عرضة للخطر".

و لفت المحلل "الاسرائيلي" الى أن دولًا عظمى باتت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية المتقدمة.