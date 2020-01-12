السلطات الكندية تكشف سبب تشغيل الإنذار داخل محطة نووية

كشفت السلطات الكندية، اليوم الاحد، عن سبب وقوع الإنذار في المحطة النووية في مقاطعة اونتاريو جنوب شرق البلاد.

وأعلنت إدارة مقاطعة اونتاريو في بيان لها، انه تم تشغيل الانذار في المحطة النووية "بيكيرينغ" قرب مدينة تورونتو، ما تسبب بحالة من القلق الكبير داخل اروقة المحطة والسكان المحليين، فيما تبين في وقت لاحق انه إنذار خاطئ، وفق صحيفة رويترز.

وشددت على أنه لم يتم تسريب اشعاعات من المحطة، موضحًا ان طواقم الطوارئ سارعت للتعامل مع الحادث، قبل ان يتبين بأن الانذار بالخطأ، فيما أرسلت السلطات رسائل للمواطنين المحليين بأنه لا خطر يهددهم.