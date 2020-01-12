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اسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 12/1/2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 15:26 - 12 يناير 2020
اسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 12/1/2020 اسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 12/1/2020
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 واصل سعر صرف الليرة السورية، اليوم الاحد 12/1/2020، تذبذبه مقابل الدولار الامريكي، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من ثماني سنوات، ما انعكس على صرف اسعار العملات.

 وسجلت الليرة السورية انخفاضًا مقابل ارتفاع الدولار، نتيجة الازمة الطاحنة في سوريا، فيما يأمل المواطن ان تنحل الازمات وإعادة آفاق الاقتصاد على ما كانت عليه.

وجاء صرف الليرة السورية، اليوم، في البنك المركزي، إذ سجلت كل دولار واحد يساوي أمامه 515 ليرة سورية، اما في العاصمة دمشق وصلت 975 شراء، وبيع 985، وفي حلب وصل إلى 973 شراء، وبيع 983.

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