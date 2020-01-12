الاحتلال يخطر عائلة أسير بهدم منزلهم للمرة الثانية في جنين

ذكرت مصادر محلية، اليوم الاحد، ان قوات الاحتلال "الاسرائيلي" سلمت عائلة اسير من سكان مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة، اخطاراً بهدم منزلهم للمرة الثانية.

واوضحت المصادر، ان الاحتلال هدد عائلة الاسير أحمد جمال القمبع، بهدم منزلهم البالغ مساحته 160 مترًا مربعًا، بذريعة أن نجله شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن في نابلس، بحسب وكالة وفا.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت منزل الاسير أحمد القمبع، بتاريخ 24/4/2018، ويعود ملكية البيت لشقيق أحمد، ويقطنه نحو 7أفراد.

يشار إلى ان قوات الاحتلال اغتالت الشهيد أحمد نصر جرار فجر يوم الثلاثاء بتاريخ 6 شباط/فبراير، داخل بيت تحصن به شمال مدينة جنين.