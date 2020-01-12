الولايات المتحدة تخشى من رد إيراني ثانٍ

أكدت صحيفة عبرية، اليوم الاحد، ان إدارة البيت الابيض الامريكي متخوفة بعد اقتراف جريمتها باغتيال قائد فيلق القدسي قاسم سليماني، في بغداد، من رد إيراني ثانٍ، قد يشل من حركة الولايات المتحدة اليومية.

واوضحت صحيفة "معاريف"، ان واشنطن تخشى أن يكون الرد الايراني، هو هجوم "سايبر"، يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وخطوط الهاتف، وسقوط النظام المصرفي عبر الهجمات الالكترونية.

ويذكر، ان الولايات المتحدة، قد اغتالت قائد فيلق القدس الشهيد سليماني ونائب الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ومعاونيه، بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب، فجر يوم الجمعة 3/ يناير، على طريق مطار بغداد الدولي.