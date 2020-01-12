وزير مالية الاحتلال ينوي اعتزال الحياة السياسية

أكدت مصادر عبرية صباح اليوم الأحد، أن وزير المالية بحكومة الاحتلال، موشيه كحلون ورئيس حزب "كلنا" ينوي اعتزال الحياة السياسية، و أنه لن يترشح للانتخابات المقررة في مارس المقبل.

و وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن كحلون لن ينضم أيضاً لقائمة حزب "الليكود" في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو قد فشل في إقناع كحلون للعزوف عن قراره، لافتةً إلى أن الأخير أبلغه بأنه يشعر بالإرهاق ويريد قضاء بعض الوقت مع عائلته وأحفاده.

وسيبقى كحلون حاليا، بحسب للصحيفة، في منصبه كوزير للمالية لحين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر بأن كحلون اعتزل الحياة السياسية عام 2012 واستقال من حزب "الليكود" قبل أن يعود في العام 2015 من بوابة حزب "كلنا" الذي أسسه وحقق فيه نجاحًا بالوصول لعشرة مقاعد في الانتخابات العامة، إلا أنه في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 حصد فقط 4 مقاعد، ما جعله ينضم لحزب الليكود مجددًا.