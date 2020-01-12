بعد اقتحامه فجر اليوم.. حالة من التوتر في سجن ريمون "الاسرائيلي"

أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاحد، ان حالة من التوتر الشديد يشهده سجن "ريمون الاسرائيلي"، بعد اقتحامات قوات خاصة تابعة للاحتلال، فجر اليوم.

وذكرت هيئة الاسرى، ان قوات الاحتلال قمعت عدد من الاسرى بعد اقتحام قسمي رقم (2)و(3) في سجن ريمون، مشيرةً إلى انها نقلت عدد من أعضاء الهيئة التنظيمية إلى جهة غير معلومة.

واوضحت، ان الجنود اغلقوا الاقسام السجن كافة، وباشروا في إجراء حملات تفتيش واسعة والعبث بمقتنيات الاسرى، الامر الذي خلف حالة من التوتر والاضطراب منذُ ساعات الصباح الباكر، في ريمون.

وقالت الهيئة، "إنّ بين الاسرى الذين تم نقلهم، جمال رجوب وعمر خرواط وموسى مخامرة"، مضيفًا ان محامي الهيئة يبذلون جهدًا قانونيًا لمتابعة الاوضاع داخل السجن.

يشار إلى ان الحركة الاسيرة، تخوض معارك ضد ممارسات الاحتلال ضد الاسرى داخل السجون، منذُ أشهر عدة.