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بينهم الأسير المريض معتصم رداد.. ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:17 - 12 يناير 2020
معتقل معتقل
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قالت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 12 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير المريض معتصم طالب داوود رداد (37 عامًا) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث بدأت علامات المرض تظهر على الأسير معتصم بعد اعتقاله بعامين عندما شعر بآلام شديدة في البطن ليتطور الأمر شيئًا فشيئا بالإهمال الواضح والمتعمد من قبل إدارة السجن، وهو يعاني حاليًا من التهابات مزمنة وحادة في الأمعاء يصاحبه نزيف دائم وآلام مستمرة.

والأسير هيثم خالد حسين لويس (38 عامًا) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى في سجون الاحتلال 16 عامًا.

والأسير محمد صالح محمد علي (30 عامًا) من مدينة قلقيلية محكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2008 ، وأمضى في سجون الاحتلال 12 عامًا .

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