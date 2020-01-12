حقيقة كشف ملحق المنحة القطرية الـ100 دولار !

نفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الاحد 12/1/2020 ، ما يتم تداوله بشأن وجود اي تغيرات حتى اللحظة في كشوفات الـ100دولار ، او إصدار اي كشف ملحق.

وقالت عزيزة الكحلوت المتحدث بأسم وزارة التنمية الاجتماعية خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ،" لم يصلنا حتى اللحظة أي تغيرات بشأن المنحة القطرية الـ100 دولار ، والحديث عن وجود ملحق بالمنحة القطرية الـ100 دولار غير صحيح حتى اللحظة ولم يتم تبليغنا .

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، أصدرت توضيحاً حول حقيقة إصدار كشف ملحق المنحة القطرية 100 دولار، مشيراً الى انه لم نصدر أي بيان، ولم نرسل رسائل للمواطنين، بخصوص ما يتداول عن كشف ملحق من المنحة القطرية 100 دولار

ويشار الى ان اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بدأت الشهر الماضي بعملية صرف المنحة القطرية 100 دولار لحوالي75 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100 دولار لكل أسرة، يتم إستلامها عبر فروع مكاتب البريد المنتشرة بغزة .