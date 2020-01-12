انقطاع الكهرباء في غزة لساعات طويلة ..وشركة التوزيع توضح السبب والجدول المعمول به

يشهد قطاع غزة منذ عدة أيام ارباكاً في جدول توزيع الكهرباء ، حيث تعاني العديد من المناطق انقطاعاً للكهرباء لساعات طويلة تصل ل10 ساعات ،في ظل انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة خلال الايام الماضية.

محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء أكد اليوم الاحد 12/1/2020 ، ان سبب الأرباك الكبير على جدول توزيع الكهرباء ، يعود الى المنخفض الجوي الذي أثر على المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين وكمية الاستهلاك المتزايدة نتيجة ذلك ، مستدركاً بالقول " وبالرغم الإرباك في جدول التوزيع الإ ان تشغيل المولد الثالث قبل أسبوعين قد انقذ الموقف ، وحصلنا على استقرار جزئي في كمية توزيع الكهرباء مقارنةً بالأعوام الماضية .

وتابع ثابت: نحن نُقر بوجود عجز في كمية الكهرباء، وتذبذب الكهرباء خلال المنخفض هو أمر طبيعي ، الا اننا نؤكد ان شركة التوزيع سيطرت على كميات العجز التي كانت عليها خلال السنوات الماضية .

جدول المعمول به

وأكد ثابت ان جدول توزيع الكهرباء المعمول به خلال هذه الأيام يصل من 7 ساعات لـ 6 ساعات وصل ،ولكن المشكلة تكمن في عدم قدرتنا على تحديد موعد الفصل "أي ساعات العجز" والتحكم في كمية العجز مما يعيق قدرتنا على وضع جدول ثابت للتوزيع يصل لـ100% ولكن رغم ذلك لا زلنا محافظين على كمية الكهرباء.

ويشار الى ان العديد من مناطق القطاع شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بداية المنخفض الجوي ، حيث وصلت عدد ساعات القطع ل10 ساعات في العديد من المناطق ، مما اعاد بالذاكرة للساعات الطويلة التي كانت تقطع فيها التيار الكهربائي .

وكان عدد من المواطنين في القطاع طالبوا شركة توزيع الكهرباء لتوضيح جدول التوزيع المعمول به حالياً ، كون ان الكهرباء تقطع لساعات طولية وتعود للعمل لساعتين ثم تعود القطع ، مشددين على ضرورة وضع جدول ثابت وواضح .