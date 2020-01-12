شاهد : أصالة تغني وابنتها تبكي بعد طلاقها من زوجها طارق العريان

أحيت المطربة السورية أصالة نصري حفلاً خيرياً لدعم النساء المصابات بالسرطان، وظهرت فيه تضحك وتمازح جمهورها بينما ابنتها "شام الذهبي" لم تتمالك نفسها وبكت خلال الحفل، حيث يعد هذا الحفل هو الأول لأصالة نصري بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان بعد زاوج دام 14 عاماً.

وظهرت شام الذهبي في الفيديو وهي تبكي حينما قدمت والدتها أغنية "بين ايديك"، تلك الأغنية التي جسدت حالة الحب بين أصالة وطليقها طارق العريان، حيث كان هو مخرج الكليب، كما أنه من ظهر معها فيه دون أن يظهر وجهه.

أصالة كانت تمزح وتغني بصحبة جمهورها في الحفل، كما أكدت بعد ضحكها أنها لم تضحك بهذه الطريقة منذ وقت طويل، غير أنها ظهرت وهي فاقدة للوزن.

ويبدو أن أصالة تحاول أن تتناسى الخبر الموجع الذي افتتحت به العام، بعدما كشفت للجمهور الأمر الذي انتظره طيلة الأسابيع الأخيرة، وهو الانفصال بعد وصول الأمر إلى طريق مسدود بينها وبين العريان.