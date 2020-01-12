روحاني يطلق "اليوم العالمي للمقاومة" في ذكر استشهاد سليماني

أوعز الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أمس السبت، بتنفيذ قرار إطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في البلاد على 3 كانون الثاني / يناير من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وقال أمين المجلس الاعلى للثورة الثقافية سعيد رضا عاملي عاملي، في تصريح له اليوم السبت، أنه تم بجهود أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية أيضا، إطلاق اسم الشهيد الفريق سليماني على "جائرة التضحية العالمية" لهذا العام.

وكان الفريق قاسم سليماني استشهد في الثالث من الشهر الجاري في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضا إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد آخر من رفاقهما.

ورد الحرس الثوري الإيراني بقصف قاعدتين عسكريتين امريكيتين في العراق بعد خمسة أيام من جريمة الاغتيال بحق سليماني، وحذرت الولايات المتحدة من الرد على استهداف القاعدتين بأنها ستدمر حبيبتها في المنطقة في إشارة للكيان الإسرائيلي، حيث خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض في اليوم التالي للضربة الإيرانية للقواعد الامريكية، زاعماً أن اضرار طفيفة لحقت بالمكان المستهدف، فيما بينت الصور ان دماراً كبيراً لحق بالقاعدتين الامريكيتين وخاصة قاعدة عين الأسد في الانبار بالعراق.