"500" ألف دولار خسائر فتح الاحتلال سدود تجمع مياه الأمطار في غزة والشمال

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الأحد 12/1/2020 ، تقدير أولى للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين نتيجة فتح سلطات الاحتلال "الاسرائيلي"، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقي محافظة غزة وجباليا، وبيت حانون، حيث لحقت أضرار كبيرة بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، اضافة الى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأفادت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة , أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال اسبوع، الأمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، واتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالإضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الاراضي

*محافظة غزة

وأوضحت الزراعة انه بالنسبة لمحافظة غزة، وتحديداً شرق الشجاعية كانت الخسائر علي النحو التالي: تضرر حوالي ٧٠٠ دونم مزروعة بمحاصيل حقلية( شعير ، قمح، بيقا...الخ) و ١٠٠ دونم مزروعة بمحاصيل خضار ( ملفوف، زهرة، بازيلاء، بصل...الخ) , اضافة الى تضرر حوالي ١٠٠ صندوق نحل، حيث قدرت إجمالي الأضرار هناك بنحو 350 الف دولار

اما في محافظة الشمال وتحديدا في منطقتي حباليا وبيت حانون كانت الخسائر على النحو التالي: تضرر حوالي 120 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقليةوتضرر عدد من الدفيئات الزراعية، و مزارع دواجن حيث قدرت الخسائر فيها حوالي 150 ألف دولار.

وفي السياق ذاته قامت الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة والشمال امس واليوم بجولات تفقديةعلى أراضي المزارعين بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه باتجاه أراضي المزارعين للمرة الثانيه على التوالي وكبدتهم خسائر مالية كبيرة

ولفتت الزراعة الى ان طواقمها العاملة في الميدان تعرضت أثناء معاينتها للمكان الى إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل حيش الاحتلال الأمر الذي أدى الي عرقلة العمل وقد ناشدت المنظمات الدولية والانسانية الي حماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى اراضيهم.