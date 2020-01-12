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باحثان روسيان يعتنقان الإسلام في طهران والشاب يختار اسم "قاسم" له

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:52 - 12 يناير 2020
الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني
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اعتنق باحثان روسيان دين الإسلام وذلك في حفلة أقيمت في جامعة تربية المعلمين بطهران.

وأفادت مؤسسة الإذاعة والتلفاز الإيرانية أن باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة تربية المعلمين بالعاصمة طهران الروسي، نيكيتا بغان، اعتنق الإسلام اليوم السبت رفقة خطيبته طالبة الإخراج المسرحي في جامعة موسكو، داريا فدرو، في حفلة أقيمت بمشاركة أعضاء مجلس إدارة جامعة تربية المعلمين وعمداء الكليات التابعة لها وأساتذتها.

وبعد تعرفه على الدين الإسلامي، دعا نيكيتا خطيبته التي كانت تقيم في العاصمة الروسية موسكو إلى طهران حيث استضافت جامعة تربية المعلمين اليوم حفلة اعتناقهما للدين الإسلامي وكذلك حفلة زفاف هذين المسلمين الجديدين.

وغيّر الزوجان اسميهما بعد اعتناق الإسلام بحيث اختار نيكيتا اسم "قاسم" لنفسه كما اختارت داريا اسم "سكينة" لها.

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