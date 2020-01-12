الأســير نبيل يوسف مسالمة أبو الغلاسي يدخل عامه الـ(21) في سجون الاحتلال

دخل الأسير نبيل يوسف مسالمة أبو الغلاسي (50 عاماً) من محافظة الخليل، عامه الـ(21) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن مسالمة والمعتقل منذ عام 2000م، والمحكوم بالسّجن لمدة (23) عامًا، هو الأسير الـ(50) الذي ينضم لقائمة عمداء الأسرى، وهم الأسرى الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال (20) عامًا.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت المسالمة على خلفية الانتماء لكتائب شهداء الأقصى ومقامته للاحتلال، ويعتبر الأسير المسالمة من كوادر الحركة الوطنية الأسيرة، وقد تعرض للاعتقال خلال أعوام 1987م، 1989م، و1990م، و1993م، و1994م، وعام 2000م، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة (23) عاماً.

يُشار إلى أن الأسير مسالمة يقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، رُزق بأحدهم عبر النطف وذلك بعد (15) عاماً على اعتقاله.