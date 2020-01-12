وزير خارجية الاحتلال يؤجل زيارته الرسمية إلى دبي بسبب قاسم سليماني

كشفت القناة 12 العبرية، أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرر تأجيل زيارته المقررة إلى دبي منتصف الشهر الجاري، بسبب التوترات الأمنية في المنطقة عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب القناة العبرية فإن الزيارة كانت من المفترض أن تكون في منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض "إكسبو 2020" الذي من المقرر أن تحضره دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، وستكون كأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية "إسرائيلي" لأول مرة منذ عشرين عاما".

وتستعد دولة الاحتلال "الإسرائيلي" للمشاركة في "معرض إكسبو 2020" في إمارة دبي في مسعى لأن يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.

وأشارت القناة إلى أن "زيارة كاتس إلى دبي كانت تهدف أيضا إلى عقد اجتماعات سياسية لغرض تعزيز اتفاقيات اللاحرب مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والحكومة الأمريكية".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قام بزيارة أبو ظبي في يوليو من العام الماضي. وتركزت الزيارة في الأساس على تطوير العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات في مجالات عدة، كما عرض كاتس مجددا مبادرة إقامة "سكة حديد" تربط بين إسرائيل ودول الخليج.