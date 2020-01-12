جنوب الخليل: الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل

أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاحد ، 12/1/2020 على اتلاف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل "ميتار" في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية في الخليل ، ان قوات الاحتلال داهمت بسطات الخضار والفواكه والمواد التموينية المتواجدة في محيط المعبر، وأتلفت محتوياتها، واحتجزت عددا من أصحابها، وهددتهم بعدم العودة والتواجد في المكان، مخلفة خسائر تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل.

وبين عمال يرتادون المعبر بشكل يومي لـمراسلنا، بأنهم اعتادوا على شراء القهوة وبعض الطعام من هذه البسطات أثناء ذهابهم إلى العمل.

وتعتبر هذه البسطات السوق الوحيدة التي يرتادها العمال لشراء بعض الطعام والقهوة أثناء ذهابهم إلى العمل، والتسوق أثناء عودتهم من العمل داخل أراضي عام 48، لقضاء بعض حاجيات منازلهم في أوقات متأخرة.