استقرت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 12/1/2020 على الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 12/1/2020أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 12/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8300 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9300 دينار / شيكل

3.8800 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار