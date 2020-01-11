شبكة سي أن إن توثق الدمار في قاعدة عين الأسد: الصواريخ الايرانية أتت على كل شيء

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية النقاب عن الخسائر الأمريكية الفادحة في القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

وأوضحت الشبكة على لسان مراسلتها أروى ديمون التي عاينت المكان، أن القاعدة دمرت بالكامل بسبب القصف الإيراني، موضحة أنه لم يتبق أي شيء في القاعدة العسكرية على الإطلاق، مشيراً إلى ان الجنود الأمريكيين تلقوا تحذيراً قبل القصف.

يشار إلى أن وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية تحدثت عن وقوع 80 قتيلاً على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضراراً كبيرة بقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار، غربي العراق، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة «سي إن إن».

في السياق، أعلن متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن طهران لا تمتلك إحصائيات عن عدد القتلى، ولا تثق بالإحصائيات التي يتم تداولها.

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد أي ضحايا في الجنود الأمريكيين.







