قوات الاحتلال تعتقل شاباً من الخليل

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على اعتقال شابٍ بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف أبو حديد (18 عاما)، على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل.
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