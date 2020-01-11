ريال مدريد يجهز مفاجأة للعرب.. تعرف عليها!

قرر نادي ريال مدريد عرض أقمصة الفريق باللغة العربية في المتاجر الرسمية لاقتنائها من طرف مشجعيه في المنطقة العربية، في لفتة هي الأولى من نوعه على مستوى الفرق الأجنبية.

يأتي قرار الأبيض الملكي اصدار أقمصته باللغة العربية لمناسبة إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وأوضح النادي على صفحته في تويتر ان الإصدار سيكون مقتصرا على منطقة الخليج العربي وبالأخص السعودية والكويت والإمارات.

يشار إلى ان فريق ريال مدريد يخوض نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بجدة في مواجهة جاره أتلتيكو مدريد.