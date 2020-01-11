عريقات: نفتالي بنيت بدأ فعلياً بضم مستوطنات الضفة ومطلوب فتح تحقيق دولي

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، أنَّ عملية ضم مستوطنات الضفة بدأ فعلياً، مع اعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان.

وأوضح عريقات في تصريحات صحفية أن خطوات وزير الحرب الإسرائيلي المتمثلة بتشكيل هذه اللجنة أو الإعلان عن تسجيل الاراضي المحتلة، لدى ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أو البدء بضم الأغوار إعلان صريح وواضح لإجراء عملية الضم والبدء فيها.

ودعا عريقات محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً "نأمل أن تعزز المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس القضاء فيها، بفتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب".

وشدد عريقات أن بينت ينتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة من خلال هدم جميع المنازل الفلسطينية في مناطق (ج).