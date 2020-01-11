تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن دور الجانب السويسري في نزع فتيل الحرب والتوتر بين واشنطن وطهران، في اعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضحت الصحيفة أن "الجانب السويسري لعب دورا مفيدا وموثوقا يثمنه الطرفان"، مشيرةً على السفارة السويسرية تمنح طهران وواشنطن "جسرا منشودا للتواصل، عندما تم إحراق الأخرى".

وأوضح مسؤولون أمريكيون وسويسريون، أن سفير سويسرا لدى إيران، الدبلوماسي المخضرم، ماركوس لايتنر، سلم كان حلقة التواصل بين الطرفين (الأمريكي والإيراني) لنزع فتيل التوتر، وعدم انجرار الطرفين إلى حربٍ كانت ستفتك في المنطقة بأكملها.

وأكد مسؤولون سويسريون للصحيفة أن سفارة بلادهم "تسلم رسائل من الولايات المتحدة إلى قيادة إيران عبر جهاز فاكس مشفر خاص يوجد داخل غرفة مغلقة، لا يملك إمكانية الوصول إليها إلا أرفع مسؤولي السفارة"، مشيرة إلى أنَّ الفاكس كان حلقة التواصل بين طهران والولايات المتحدة الامريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اغتالت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في العراق، بينما ردتْ طهران على جريمة الاغتيال بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.