ماذا كتب نتنياهو وغانتس بعد الإعلان عن وفاة قابوس سلطان عمان؟!

علَّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ورئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس اليوم السبت، على وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال نتنياهو: "أشعر بحزن عميق مع الشعب العُماني، بن سعيد عمل من أجل السلام والاستقرار"، مهنئاً خليفته هيثم بن طارق بالسلطنة، داعياً إياهم للسير على خطى قابوس.

في السياق، قال رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس: إن الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي، كان السلطان قابوس من أوائل الذين أدركوا أن العلاقات مع "إسرائيل" هي في مصلحة جميع بلدان الشرق الأوسط، تعازينا للشعب العماني، سنستمر في تطوير العلاقات والأمن الإقليمي مع خلفه هيثم بن طارق آل سعيد.

يشار إلى التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر أعلنا وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.

وذاع اسم السلطان قابوس في الإعلام كثيراً لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته أواخر عام 2018 في العاصمة العمانية مسقط بدعوة منه، وهو ما أثار ردود فعلٍ غاضبة من الفلسطينيين والعرب لما اعتبروه "أنه تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".