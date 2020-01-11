الجمهورية الإيرانية تعقب على العقوبات الأمريكية الاقتصادية الجديدة

دانت الجمهورية الإيرانية اليوم السبت، العقوبات الأمريكية واصفةً العقوبات بالأحادية والمكررة وغير القانونية وعديمة الجدوى.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية "أن الولايات المتحدة الامريكية ستتقبل الحقائق و تعترف بالهزيمة أمام إيران"، مشيراً على أن الولايات المتحدة لاتزال تمارس سلوكا أحادي الجانب وغير قانوني وعديم الجدوى وتصر على تكراره.

وذكرت الجمهورية الإيرانية "ان العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للقانون الدولي واستهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين"، مشيرة إلى ان العقوبات الجديدة انتهاك صارخ للقرار ٢٢٣١ لمجلس الأمن الدولي والتزامات الإدارة الأمريكية.