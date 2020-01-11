إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت ، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال البلدة عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، فيما اطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى اصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مسيرات سليمة مناهضة للاستيطان بشكل أسبوعي، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 16 عاما، فيما تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على المشاركين في المسيرة.