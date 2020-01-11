وقفة احتجاجية في رام الله رفضاً للاعتقال السياسي

شارك عدد من أهالي المعتقلين السياسيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية في وقفة احتجاجية أُقيمت على دوار المنارة وسط رام الله؛ رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة.

و طالبت عائلات المعتقلين السياسيين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجونها، وذلك خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت وسط مدينة رام الله.

ورفع المشاركون لافتات تندد بالاعتقال السياسي كتب عليها “يسقط الاعتقال السياسي”، “يكفينا ظلم الاحتلال.. يسقط الاعتقال السياسي”.

وناشد المشاركون وأهالي المعتقلين خلال الوقفة بالضغط على قيادة السلطة والأجهزة الأمنية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

كما طالبت عائلة المعتقليْن السياسيَيْن باسل أبو عليا ومؤمن نزال بإطلاق سراح ابنيهما، مستنكرين تعرضهما للتعذيب والشبح خلال التحقيق في سجون السلطة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت مؤخرًا عشرات النشطاء على خلفية انتمائهم السياسي وآرائهم المناهضة للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.