مصع 12 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت مصرع 12 شخصاً إثر غرق قارب كان يستقله 50 من المهاجرين في البحر الأيوني.

و أكد خفر السواحل أنه تم العثور على 12 جثة في المياه، مشيراً الى أن عمليات البحث لا زالت متواصلة لانقاذ باقي الأشخاص.

و لفت الى أن 6 قوارب لخفر السواحل و مروحيتان تابعة لسلاح البحرية شاركت في عمليات الانقاذ، مبيناً بأن المياه غمرت القارب قرب جزيرة باكسي لدى محاولته الوصول الى إيطاليا.