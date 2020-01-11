مصع 12 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت مصرع 12 شخصاً إثر غرق قارب كان يستقله 50 من المهاجرين في البحر الأيوني.
و أكد خفر السواحل أنه تم العثور على 12 جثة في المياه، مشيراً الى أن عمليات البحث لا زالت متواصلة لانقاذ باقي الأشخاص.
و لفت الى أن 6 قوارب لخفر السواحل و مروحيتان تابعة لسلاح البحرية شاركت في عمليات الانقاذ، مبيناً بأن المياه غمرت القارب قرب جزيرة باكسي لدى محاولته الوصول الى إيطاليا.
ولقي آلاف المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور المتوسط في قوارب صغيرة وتقل أشخاصًا يتجاوز عددهم طاقتها