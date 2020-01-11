مستوطنون يجرفون أراضي غرب سلفيت

قامت جرافات المستوطنين، اليوم السبت، بعمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة غرب سلفيت.

ووفق المصادر المحلية، فإن عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في كافة قرى وبلدات محافظة سلفيت؛ مبينة أنها تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمع سكاني في محافظة سلفيت.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن سلطات الاحتلال تقوم ببناء متنزه ومؤسسات تتبع لمستوطنة "بروخين"، بعد اعلانها في وقت سابق توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة.