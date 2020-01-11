هيئة الأسرى: الاحتلال قرر نقل 60 أسيراً قاصراً الى سجن "الدامون"

أفادت هيئة شؤون الأسرى و المحررين بأن الاحتلال الإسرائيلي، قرر اليوم السبت، نقل 60 قاصراً لا تزيد أعمارهم عن 18 إلى سجن "الدامون" وذلك يوم غدٍ الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي لها: "إن إدارة سجون الاحتلال، أبلغت الأسرى في سجن "عوفر"، بقرارها نقل نحو 60 أسيرا قاصرا إلى سجن "الدامون" رافضة مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين".

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى في مختلف سجون الاحتلال رفضوا هذا الإجراء، لما في ذلك من خطورة على مصير الأسرى القاصرين، خاصة أن السجانين ينفردون بهم في غياب الممثل، مهددين بالقيام بخطوات تصعيدية في حال إقدام الإدارة على ذلك.

ويقبع نحو 200 أسير قاصر في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين بتوجيههم وإدارة نظام حياتهم، ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم أمام إدارة السجون.