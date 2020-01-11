شاب مصري يسخر من ميسي خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو ساخرًا لأحد المشجعين المصريين في المباراة التي جمعت فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في مدينة جدة السعودية.

ويظهر في الفيديو لاعب برشلونة ليونيل ميسي وينادي عليه أحد المشاهدين في مدرجات الملعب: " رد يا ميسي، قلو ميسي الحقيقي قاعد في المدرجات هنا" .

وتفاعل نشطاء التواصل مع الفيديو بالتعليقات الساخرة، فيما هاجم آخرون الشاب المصري معارضين ما نشره الشاب المصري.

وتغّلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة في نهاية الشوط الثاني بفارق 3-2، ليصل إلى نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلافي أتلتيكو مدريد في النهائي ريال مدريد، الأحد، في جدة.

وفي تفاصيل المباراة، افتتح لاعب أتلتيكو كوكي التسجيل، وقام ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان بتسجيل هدفين، واستدرك لاعبي أتلتيكو الفرصة بتسجيل ثنائية في آخر 10 دقائق عبر ألفارو موراتا، والأرجنتيني إنخل كوريا.

وبهزيمة برشلونة تعتبر هذه أول خسارة بعد حملها الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

لمشاهدة فيديو الشاب المصري اضغط هنا