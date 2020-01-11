ليبرمان يهاجم نتنياهو والقائمة المشتركة

هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، القائمة العربية المشتركة بدعوى أن أعضائها يؤيدون حركة حماس، وأدانوا اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار ليبرمان، إلى أن أعضاء القائمة المشتركة يتحدثون علنًا عن تأييدهم للمنظمات "الإرهابية" في المنطقة.

وقال إنه يعارض أي صفقة سيتم التوصل إليها مع حماس، مبينًا أنه سيرفض أي صفقة يتم فيها تبييض السجون من أسرى حماس والفصائل الأخرى.

في سياق منفصل، لفت ليبرمان إلى حزب أزرق- أبيض يسعى للتحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والقائمة المشتركة، مضيفًا أن هناك اتصالات تجري من أجل إنشاء هذا التحالف.

وأكد أنا جتماعات مكثفة عقدت الشهر الماضي لهذا الهدف.

كما هجم ليبرمان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه أنه يريد الحصانة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن حزبه سيعمل من أجل منع ذلك.