جماهير غفيرة تشيّع جثمان السلطان قابوس بن سعيد

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء سلطنة عمان، جثمان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، اليوم السبت، في مقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

وتقدم المشيعين السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور، وأفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارون والقادة العسكريون وأعضاء مجلسي الدولة والشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان السلطنة وجموع غفيرة من المواطنين.

وانطلق موكب جنازة قابوس من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر، وصولًا إلى شارع السلطان قابوس.

وأعلنت دولة فلسطين الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على روح الفقيد الكبير.

وفي السياق، نعى رئيس السلطة محمود عباس السلطان قابوس، مبينًا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا امتنا بحكمة واتزان، مشيدا بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.