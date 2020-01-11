انطلاق انتخابات نقابة المحامين الشرعيين لاختيار مجلس إدارة جديد

انطلقت صباح اليوم السبت 11/1/2020، انتخابات نقابة المحامين الشرعيين في قطاع غزة لاختيار مجلس إدارة جديد للنقابة عبر صناديق الاقتراع.

ويتنافس في انتخابات نقابة المحامين الشرعيين قائمة القدس النقابية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والقائمة النقابية المستقلة، وذلك لاختيار 8 أعضاء مجلس إدارة بالتمثيل النسبي، فيما سيتم اختيار النقيب بالأغلبية.

وأوضح النقيب المؤسس والمرشح لعضوية نقابة المحامين أيمن أبو عيشة في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مجلس الإدارة الجديد سيكون أول مجلس نقابة للمحامين الشرعيين بعد التأسيس، حيث يضم 2500 محامي شرعي بين مزاول ومتدرب.

ووصف أبو عيشة الاقبال على صناديق الاقتراع بالجيد، حيث شارك حتى ساعة إعداد التقرير أكثر من 80%، حيث سيتم الانتهاء من الاقتراع في الساعة 4 عصراً، وفيما بعد سيتم الإعلان عن النتائج من خلال لجنة الانتخابات المركزية.

ويشترط أن تضم قائمة المرشحين للعضوية 3 محاميات، وهو ما يتوافر في قائمة القدس النقابية، حيث تم ترشيح كل من غادة إبراهيم عابد، وآيات محمد هللو، وتهاني حسن الأستاذ.

وبين، أن النقابة بعد أن تأسست سعت لإقرار نظام الانتخابات وفقا لمبدأ التمثيل النسبي وصادقت عليه الهيئة العامة.

وكان أبو عيشة قد وقع اتفاقية نقل صلاحيات مزاولة مهنة المحاماة الشرعية من ديوان القضاء الشرعي إلى نقابة المحامين الشرعيين والتي بموجبها سيتم البدء بتحصيل رسوم مزاولة المهنة لدى النقابة اعتباراً من تاريخ 19/1/2020 وكذلك تنظيم المهنة بشكل كامل بدءً من التدريب وصولاً إلى منح المزاولة وتنظيم المهنة وفق أنظمة النقابة ولائحة المحامين الشرعيين، كما تضمن الاتفاق انتقال ملف لجنة الشكاوى المتعلقة بالمحامين وعملهم.

وأعرب أبو عيشة عن أمله أن يكون عام 2020 عام البناء الحقيقي للنقابة، من خلال إقرار نظام التعاون، بالإضافة لإنشاء مقر لنقابة المحامين الشرعيين، فضلاً عن برنامج المحامي الذكي.





















