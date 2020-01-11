ماذا علقت "اسرائيل" على خطاب السيد حسن نصر الله ؟

قال الجنرال عاموس يادلين رئيس جهاز "الموساد" "الإسرائيلي" السابق إن كل من استمع جيدا إلى خطاب السيد نصر الله الأخير يدرك أن بؤرة اهتمامه تتعلق بالصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على "إسرائيل" أن تكون يقظة لما يدور حولها من تغيرات، وإن لم تكن في اهتمام نصر الله مؤخرا.

وجاء تعليق رئيس جهاز الموساد، مدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، في مكالمة هاتفية لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، تعليقا على استهداف إيران لقاعدتين أمريكيتين عسكريتين، منها قاعدة "عين الأسد" قبل أيام، في العراق، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، فجر الثالث من الشهر الجاري، استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد، آنذاك، الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وادعى الجنرال عاموس يادلين أن إطلاق إيران لصواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق يأتي لتهدئة الرأي العام الإيراني، بعيد اغتيال سليماني.

يشار إلى أن تصريحات السيد نصر الله، قد ألقاها مساء الأحد الماضي، في كلمة متلفزة له، تعليقا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي أوضح أن "إسرائيل تعتبر سليماني أخطر رجل على وجودها وكيانها، وكانت لا تتجرأ على قتله فلجأت إلى أمريكا لقتله".