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فيلم إيراني يتوعد بحرق البيت الأبيض وقتل ترامب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:04 - 11 يناير 2020
البيت الابيض البيت الابيض
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بثت مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية، عدة فيديوهات تروج للانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي كان يقود فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وبرز من بين الفيديوهات التي عنونت غالبيتها بـ"انتقام سخت"، أي "الانتقام الصعب"، تخطيط قادة الحرس الثوري للانتقام من مقتل سليماني في قلب واشنطن.

ويظهر الفيديو وضع خطة محكمة لاقتحام البيت الأبيض، وهو ما يتم عبر قتل جميع الحراس والموظفين، وإشعال النيران فيه، إلى حين الوصول للرئيس دونالد ترامب وإعدامه ميدانيا على الفور.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أنها ردت على اغتيال سليماني باستهداف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، وأن الهجوم الصاروخي أوقع عشرات القتلى والجرحى، وهو ما تنفيه واشنطن.

وشكّل اغتيال سليماني قبل أكثر من أسبوع، ضجة كبرى في العالم، وأعيد الحديث عن احتمالية اندلاع مواجهة مفتوحة بين واشنطن وطهران في المنطقة.

 

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