11 دولة بينها ثلاث دول عربية فقدت حق التصويت في الجمعية العامة

فقدت 11 دولة، بينها ثلاث دول عربية حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات، لدفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في بيان صحفي، إن "11 عضوا راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين الماضيين.

وأشار المتحدث إلى أن الدول التي فقدت حقها بالتوصيت بسبب عدم سداد المستحقات، هي: "إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وغامبيا، ولبنان، وليسوتو، وساو تومي، وبرينسيبي، والصومال، وتونغا، وفنزويلا، واليمن".

وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.

وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليار دولار.