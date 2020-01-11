من هو الشخص الذي فشلت أمريكا في اغتياله !

أعلنت مصادر امريكية ان الولايات المتحدة الامريكية فشلت في عملية عسكرية اخرى ضد مسؤول عسكري إيراني في اليمن، يوم اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

"واشنطن بوست"، كشفت وفقا لـ 4 مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية، أن الولايات المتحدة نفذت، ليلة 3 يناير، عملية ضد القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلاي، الذي يقود قوات النخبة التابعة لـ "فيلق القدس" في اليمن ويتولى المسؤولية عن مسائل مالية.

وقالت المصادر أن العملية لا تزال سرية ولم تسفر عن مقتل شهلاي ، لكن أحد المسؤولين كشف أن الحكومة الأمريكية خططت للإعلان عنها حال نجاحها "في نفس الليلة".

وبين المصدر مع ذاك أن العسكريين الأمريكيين قد يقومون مستقبلا بمحاولات جديدة لاغتيال شهلاي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالتورط في عدد من الهجمات على الأمريكيين وحلفائهم، بما في ذلك في العراق عام 2007، وتعتبره حاليا شخصية محورية في دعم إيران لقوات الحوثيين في اليمن في حربهم مع حكومة البلاد والتحالف العربي بقيادة السعودية.