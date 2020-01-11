دول العربية فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة..فما السبب؟

اعلنت الجمعية العامة للأمم اليوم السبت ، 11/1/2020 ، عن فقدان 11 دولة بينها ثلاث دول عربية حقها في التصويت ، بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات، لدفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" ان "11 عضوا راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين الماضيين.

وعن الدول التي فقدت حقها بالتصويت بسبب عدم سداد المستحقات، هي: "إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وغامبيا، ولبنان، وليسوتو، وساو تومي، وبرينسيبي، والصومال، وتونغا، وفنزويلا، واليمن".

وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.