بالاسماء..توقف "واتساب" عن العمل في هذه الهواتف

بعدما خسرت أجهزة هواتف «ويندوز» منذ الآن ميزة تشغيل تطبيق «واتساب»، فإن الأيام القادمة ستشهد توقف التطبيق عن العمل في مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية العاملة التي تعمل بإصدارات قديمة من بنظامي «آندرويد» و«iOS».

ووفقا لتقرير نشرته صحيفىة "إندبندنت" البريطانية، أفاد تقرير بأن «واتساب» لن يعمل في الأجهزة القديمة ابتداءً من فبراير القادم، وذلك لإجراء تحديث مهم على «واتساب» مع نهاية الشهر الجاري.

وتفصيلا، نقل موقع «سكاي نيوز» عن «إندبندنت» أن هواتف «آيفون 4» والأقدم لن تكون قادرة على التحديث إلى إصدار 8 من نظام التشغيل iOS، فبالتالي ستخسر دعم «واتساب»، وكذلك الهواتف التي تدعم الإصدار 8 من iOS سيتوقف «واتساب» عن العمل فيها، أما الهواتف التي يمكن تحديثها إلى الإصدار 9 فيمكنها التمتع بخدمات التطبيق، أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل «آندرويد» فإن الأجهزة ذات نظام «آيس كريم ساندويتش» الذي طُرح عام 2011 العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3 فسيتوقف تطبيق «واتساب» عن العمل فيها.