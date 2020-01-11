الإعلان عن حالة الطرق في غزة اليوم السبت 11/1/2020

أكدت الشرطة المرورية في نشرتها الصادرة، اليوم السبت 11/1/2020، ان حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذُ الصباح الباكر.

ونوهت الشرطة، لسائقي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان كافية، خاصة في المناطق التالية، وهي سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل.

وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وأهابت السائقين بعدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وذكرت انه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

يشار إلى دائرة تحقيقات حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.