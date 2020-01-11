أمريكا ستوسع حظر الدول من السفر إليها الشهر الجاري

أكدت وكالة الانباء "الاسوشيتد برس" العالمية، اليوم السبت، ان الإدارة الأمريكية ستوسع من دائرة حظرها للسفر إليها، وسيشمل القرار دولاً جديدة، على قائمة حجب السفر.

وأوضح تقرير نشرته الوكالة، وبحسب ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن الوثيقة الخاصة بالتغييرات، قد حجبت أسماء الدول التي ستتأثر بها، مشيرًا إلى انه لم يتم الانتهاء حتى الآن من الإجراءات اللازمة لإدراج الدول.

وأشارت الوكالة، إلى أن دول عدة، كالعراق والسودان وتشاد، ستتغيب عن قرار الحجب، فيما ستضمن دول أخرى سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي بالحظر عام 2017.

وتوقعت الوكالة، ان خمسة دول سيشملها الحظر الجديد، وهي إيران وسوريا والصومال وليبيا واليمن، بينما وضع الرئيس دونالد ترامب، دولتين إضافيتين وهما كوريا الشمالية وفنزويلا.

ورجحت مصادر أمريكية، ان يتم الإعلان عن القرار رسميًا، في 27 يناير 2017، بحسب ما نقلته وكالة "الاسوشيتدبرس" عن مسؤولين امريكيين.