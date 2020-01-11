تعرف على خليفة السلطان قابوس!

أدى "هيثم بن طارق آل سعيد" اليمين القانوني أمام مجلس عمان ، صباح اليوم السبت 11/1/2020، سلطانا لعُمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأفادت جريدتا "الوطن" و"الرؤية" بأن مجلس الدفاع في عُمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم، وتعيين هيثم بن طارق سلطنا خلفا لابن عمه السلطان قابوس.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

يشار الى ان السلطان قابوس لم يكن له أولاد ولم يُسمّ خلفاً له. ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار سلطانا جديدا خلال ثلاثة أيام من خلو العرش.