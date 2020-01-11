واصلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 11/1/2020 انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 11/1/2020 أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 11/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8300 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4800 دولار/ شيكل

4.9200 دينار / شيكل

3.8700 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار