طهران :إسقاط الطائرة الأوكرانية كان نتيجة خطأ واقترابها من موقع عسكري حساس

أكدت القوّات المسلّحة الإيرانيّة اليوم السبت 11/1/2020 أنّ طائرة "البوينغ الأوكرانيّة" أُسقِطت الاسبوع الماضي عن طريق الخطأ نتيجة خطأ بشري بعد ان حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري.

وقدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة.

وقال خلال تغريدة على تويتر انه "يوم حزين" ، وان سقوط الطائرة نتيجة" خطأ بشري في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدّيا إلى الكارثة"، معبرا عن "أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبه ولعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت" بالمأساة.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تشعر بأسف "عميق" لإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، معتبرا ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكتب روحاني في تغريدة له على تويتر "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا"، موضحا أن "التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين وإحالتهم للقضاء".