اعلان حالة الطوارئ القصوى في استراليا غدًا السبت

أعلنت السلطات في استراليا حالة التأهب القصوى بعد اشتعال مئات الحرائق في الغابات والتي اشتعلت في 5 ولايات من الولايات الـ6

وطالبت السلطات في استراليا اليوم الجمعة، السكان في شمال شرق فيكتوريا بضرورة مغادرة منازلهم، وعدم البقاء في المنازل الخطرة والقريبة من الحرائق خشية من محاصرتهم.

وتشهد أستراليا غدا السبت ارتفاع كبير في درجات الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، إضافة إلى رياح شديدة تصل سرعتها إلى 90 كيلو متر في الساعة.

وتخشى السلطات في استراليا أن تزداد الحرائق غدًا السبت في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

مفوض إدارة الطوارئ لفيكتوريا أندرو كريسب أصدر بعد ظهر اليوم الجمعة ثلاثة أوامر إخلاء بالإضافة إلى سبعة تحذيرات طارئة، قائلًا: "لا يمكننا أن نستريح، يتعين أن نبقى حذرين. اليوم لم ينته".

وأضاف أن السلطات أرسلت رسائل نصية تحذيرية طارئة إلى 240 ألف شخص في مختلف أنحاء شرق الولاية".