ترامب يزعم: إيران خططت لاستهداف 4 سفارات قبل اغتيال سليماني



ادعى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بأن جمهورية إيران الإسلامية كانت تنوي استهداف 4 سفارات قبل أن يأمر باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب في مقابلة مع لورا انجراهام على شبكة فوكس نيوز مساء اليوم الجمعة: "إنني أستطيع أن أكشف أنني أعتقد أنها كانت أربع سفارات".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب يوم الخميس إن إيران "كانت تدرس تفجير" السفارة الأمريكية في بغداد بدون تحديد السفارات الثلاث الأخرى".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في الثاني من كانون ثان/ يناير الجاري باغتيال الجنرال قاسم سليماني وذلك بعد احتجاجات عنيفة لدى السفارة الأمريكية في بغداد.

ونفذ الجيش الأمريكي أمر ترامب في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة (2020-1-3) بعد خروج الجنرال قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي.

واستشهد الجنرال قاسم سليماني ونائب الأمين العام لقوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد كبير من رفاقهم.

وردت إيران على ذلك بقصف قاعدتين أمريكيتين عسكريتين في العراق بأكثر من 10 صواريخ بالستية.