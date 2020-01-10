ايران ستعلن غدًا اسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

كشف مصدر إيرانية مطلعة، بأن السلطات في إيران ستعلن غدًا السبت سبب سقوط الطائرة الأوكرانية بعد انتهاء لجنة الأحداث الجوية من التحقيقات.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "انباء فارس الإيرانية" اليوم الجمعة، بأن السلطات في طهران ستعلن السبت سبب كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

وقال المصدر: "إن لجنة الأحداث الجوية الإيرانية ستعقد السبت اجتماعا بمشاركة خبراء محليين وأجانب حول القضية، موضحًا بانه الإعلان عن سبب سقوط الطائرة سيتم بعد تقديم التقرير الأولي لفريق التحقيق في هذه الكارثة الجوية.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.