الاحتلال يقرر ابعاد 4 شبان عن المسجد الأقصى

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة ابعاد 4 شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة تتراوح بين (5 إلى 6 أشهر).

وسلمت قوات الاحتلال الشبان الـ4 قرار الابعاد الجديد الصادر عن قائد لواء شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، بعد انتهاء مدة الإبعاد الصادرة عن شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والبالغة ما بين خمسة أيام إلى أسبوع.

والشبان المبعدين هم:

الشاب محمد خضر زغير (31 عاما) عن الأقصى لمدة خمسة أشهر

الشاب عماد ابو سنينة (25 عاما) لمدة ستة أشهر

الشابين أحمد ركن وأحمد الشاويش لمدة خمسة أشهر.